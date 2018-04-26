Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...

Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:33

Я тоже отлично помню - НАС 52 миллиона! Поэтому совершенно естественно, уже через 7 лет пенсионеров останется ровно на Пенсионный фонд.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.