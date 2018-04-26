Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.
Дивися повний текст Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за сім років.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:34
Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за сім років.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:46
а большинство пенсионеров рассчитывают что гораздо раньше ликвидируют это правительство.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:39
и бабло сразу попрет!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:40
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:02
писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:57
Re: уряд розраховує
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:59
Если такими темпами как сейчас вымирают пенсионеры, то за 7 лет верю, ликвидируют
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:33
Уряд розраховує ліквідувати профіцит пенсiонерiв за 7 рокiв
Я тоже отлично помню - НАС 52 миллиона! Поэтому совершенно естественно, уже через 7 лет пенсионеров останется ровно на Пенсионный фонд.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:06
Re: Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за.
Этот клоун думал-бы не как с зарплатами в конвертах бороться, а с тем, что делать с оттоком рабочей силы из страны.С ФОТ которых и идут отчисления в пфу.
Чувак знойно жжет, но если половина работников уже свалила, то "вывод зарплат из тени" проблемы не решит. Да и фиг он что-то откуда-то выведет...вон. шефу своему может посоветовать не слишком настырно бабло в офшоры выводить, а то народ ноги делает - скоро шоколадки некому будет продавать.
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