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Уряд розраховує ліквідувати
дефіцит Пенсійного фонду за...

Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:10

  mister-svet написав:Я тоже отлично помню - НАС 52 миллиона! Поэтому совершенно естественно, уже через 7 лет пенсионеров останется ровно на Пенсионный фонд.


"Кохаемось, бо ми того варті". :mrgreen:
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