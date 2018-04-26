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Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:10
mister-svet написав:
Я тоже отлично помню - НАС 52 миллиона! Поэтому совершенно естественно, уже через 7 лет пенсионеров останется ровно на Пенсионный фонд.
"Кохаемось, бо ми того варті".
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