Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 02:26
Додано: Суб 05 тра, 2018 05:17
Re: Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за.
Пенсійна реформа має два ключові моменти які дозволять це зробити: збільшення вимог до стажу відсіче частину потенційних претендентів, а зниження коефіцієнту за пропрацьований рік з 1,35 % до 1 % зменшить розмір пенсії. Ще і пенсію будуть призначати виходячи з середньої зарплати за три а не два роки.
З такими пенсіями реальні значні видатки будуть хіба на суддів, прокурорів та інших слуг народу з привілейованими статусами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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