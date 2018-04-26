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Уряд розраховує ліквідувати
дефіцит Пенсійного фонду за...

Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 02:26

  fishman написав:писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?

Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 05:17

Re: Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за.

Пенсійна реформа має два ключові моменти які дозволять це зробити: збільшення вимог до стажу відсіче частину потенційних претендентів, а зниження коефіцієнту за пропрацьований рік з 1,35 % до 1 % зменшить розмір пенсії. Ще і пенсію будуть призначати виходячи з середньої зарплати за три а не два роки.
Ті, хто офіційно отримує середню зарплату і виконує вимоги щодо стажу, матимуть пенсію до 1882 грн.https://news.finance.ua/ua/news/-/42576 ... inimalkoyu

З такими пенсіями реальні значні видатки будуть хіба на суддів, прокурорів та інших слуг народу з привілейованими статусами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 06:58

  repulse1815 написав:
  fishman написав:писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?

Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине.

Слвет в стиле - "станьте богатым", "купите дорогую машину". Польза аналогична))
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:29

  anvlad написав:7 лет назад рассчитывали то же

так то те, а это эти :D
jareck
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:20

  fishman написав:писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?


Моё предложение - ликвидировать пенсионный фонд и все налоги, которые в него идут, а пенсионное обеспечение возложить естественным образом на детей. Если нет детей, значит мог откладывать себе на счет за счет экономии на памперсах, садиках, школах, и.т.д., и.т.п. Сразу и рождаемость повысится. Зачем содержать чужих родителей всем вместе, если можно содержать каждому своих без лишней прокладки? А пособия по инвалидности и всё остальное, что включает себя 2% от общего потока будет финансироваться напрямую из бюджета.
yevgenmuza
 
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