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Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 05:17
Пенсійна реформа має два ключові моменти які дозволять це зробити: збільшення вимог до стажу відсіче частину потенційних претендентів, а зниження коефіцієнту за пропрацьований рік з 1,35 % до 1 % зменшить розмір пенсії. Ще і пенсію будуть призначати виходячи з середньої зарплати за три а не два роки.
З такими пенсіями реальні значні видатки будуть хіба на суддів, прокурорів та інших слуг народу з привілейованими статусами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 05 тра, 2018 06:58
repulse1815 написав: fishman написав:
писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?
Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине.
Слвет в стиле - "станьте богатым", "купите дорогую машину". Польза аналогична))
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:29
anvlad написав:
7 лет назад рассчитывали то же
так то те, а это эти
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jareck
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:20
fishman написав:
писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?
Моё предложение - ликвидировать пенсионный фонд и все налоги, которые в него идут, а пенсионное обеспечение возложить естественным образом на детей. Если нет детей, значит мог откладывать себе на счет за счет экономии на памперсах, садиках, школах, и.т.д., и.т.п. Сразу и рождаемость повысится. Зачем содержать чужих родителей всем вместе, если можно содержать каждому своих без лишней прокладки? А пособия по инвалидности и всё остальное, что включает себя 2% от общего потока будет финансироваться напрямую из бюджета.
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yevgenmuza
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:51
rjkz написав:
Этот клоун думал-бы не как с зарплатами в конвертах бороться, а с тем, что делать с оттоком рабочей силы из страны.
а что бы вы сделали, будь вы чиновником? границы перекрыли?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:52
trololo написав:
а что бы вы сделали, будь вы чиновником? границы перекрыли?
Да зачем их перекрывать! Всего то нужно: отменить солидарное финансирование пенсий и ввести индивидуальное накопительное страхование. Вот только боится этого чиновник, как черт ладана боится...
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Radon
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:26
Radon написав: trololo написав:
а что бы вы сделали, будь вы чиновником? границы перекрыли?
Да зачем их перекрывать! Всего то нужно: отменить солидарное финансирование пенсий и ввести индивидуальное накопительное страхование. Вот только боится этого чиновник, как черт ладана боится...
Так уже и законодательство под это приняли. Уже и анонсировали размер отчисления в накопительный ПФ. Так кто там чего боится?
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Faceless
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2
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:43
Так кто там чего боится?
Как это кто чего? Это ж не так что раз и перешел - тут долгий переходной период и огромная масса людей у которых будет часть так а часть эдак. И если не доглядеть и оставить уж сильно голодной часть этой оравы - она ж снесет нафиг любые стены и заборы и доберется до власти физически. Эта боязнь власти называется подобием инстинкта самосохранения.
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