Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...

Додано: Суб 05 тра, 2018 12:29

SMOKE написав: repulse1815 написав: fishman написав: писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы? писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?

Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине. Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине.

Слвет в стиле - "станьте богатым", "купите дорогую машину". Польза аналогична)) Слвет в стиле - "станьте богатым", "купите дорогую машину". Польза аналогична))

На самом деле - это дельный совет. В Украине все зашло слишком далеко, чтобы можно было надеяться на обеспечение старости от ПФУ.Этого может не понять человек, который далек от понимания как функционирует сегодняшняя пенсионная система, но грося-то 100 пудово в курсе, поэтому просто ветер гоняет.Ликвидировать дефицит пфу в нынешних условиях можно двумя путями -1.Уменьшением расходов ПФУ, то есть ликвидацией выплаты пенсий, но это будет гуманитарная катастрофа. Но пока они это делают поэтапно.2.Увеличением доходов ПФУ. Для этого надо:2.1. либо размер отчислений увеличить, но тогда в тень будет уходить еще больше зп и эффект будет противоположным. Этого можно избежать переложив функцию администрирования и выплат на самих работников, но гемор тот еще, хотя зп из тени вылетят аж бегом.2.2. либо увеличить сумму ЗП, соответственно вырастет сумма выплат в ПФУ при тех-же ставках.2.3. либо увеличить число работающих, соответственно увеличившееся число плательщиков, увеличит поступления в пфу. Это возможно при росте зп, когда перестанут выезжать из страны те, которые уезжают по экономическим причинам и даже, о чудо, возможно, к нам начнется трудовая миграция из других стран в Украину. Но нужны рабочие места, а это тянет за собой вопрос улучшения бизнес-климата, то есть реформирование той олигархической системы, которая есть в стране. И кто будет рубить под собой сук? Явно не те С..., которые при власти.2.4. Сумма пп. 2.1-2.4.