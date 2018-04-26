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Уряд розраховує ліквідувати
дефіцит Пенсійного фонду за...

Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:09

  Ой+ написав:Пенсійна реформа має два ключові моменти які дозволять це зробити: збільшення вимог до стажу відсіче частину потенційних претендентів, а зниження коефіцієнту за пропрацьований рік з 1,35 % до 1 % зменшить розмір пенсії. Ще і пенсію будуть призначати виходячи з середньої зарплати за три а не два роки.
Ті, хто офіційно отримує середню зарплату і виконує вимоги щодо стажу, матимуть пенсію до 1882 грн.https://news.finance.ua/ua/news/-/42576 ... inimalkoyu

З такими пенсіями реальні значні видатки будуть хіба на суддів, прокурорів та інших слуг народу з привілейованими статусами.


Сейчас отчисления в ПФУ больше смахивают на нолог, чем на именно отчисления.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:29

  SMOKE написав:
  repulse1815 написав:
  fishman написав:писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?

Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине.

Слвет в стиле - "станьте богатым", "купите дорогую машину". Польза аналогична))


На самом деле - это дельный совет. В Украине все зашло слишком далеко, чтобы можно было надеяться на обеспечение старости от ПФУ.
Этого может не понять человек, который далек от понимания как функционирует сегодняшняя пенсионная система, но грося-то 100 пудово в курсе, поэтому просто ветер гоняет.
Ликвидировать дефицит пфу в нынешних условиях можно двумя путями -
1.Уменьшением расходов ПФУ, то есть ликвидацией выплаты пенсий, но это будет гуманитарная катастрофа. Но пока они это делают поэтапно.
2.Увеличением доходов ПФУ. Для этого надо:
2.1. либо размер отчислений увеличить, но тогда в тень будет уходить еще больше зп и эффект будет противоположным. Этого можно избежать переложив функцию администрирования и выплат на самих работников, но гемор тот еще, хотя зп из тени вылетят аж бегом.
2.2. либо увеличить сумму ЗП, соответственно вырастет сумма выплат в ПФУ при тех-же ставках.
2.3. либо увеличить число работающих, соответственно увеличившееся число плательщиков, увеличит поступления в пфу. Это возможно при росте зп, когда перестанут выезжать из страны те, которые уезжают по экономическим причинам и даже, о чудо, возможно, к нам начнется трудовая миграция из других стран в Украину. Но нужны рабочие места, а это тянет за собой вопрос улучшения бизнес-климата, то есть реформирование той олигархической системы, которая есть в стране. И кто будет рубить под собой сук? Явно не те С..., которые при власти.
2.4. Сумма пп. 2.1-2.4.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:31

Re: Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за.

  rjkz написав:2.4. Сумма пп. 2.1-2.4.

Это постепенно и будет происходить + 2.5 - переход на накопительную пенсионную систему
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:42

  Faceless написав:
  rjkz написав:2.4. Сумма пп. 2.1-2.4.

Это постепенно и будет происходить + 2.5 - переход на накопительную пенсионную систему


По здоровому, в государстве должен быть гарантированный минимум, одинаковый для всех, а остальное должно быть индивидуально из персональных пенсионных отчислений. В этом плане, система пенсионных выплат США мне видится оптимальной. Но там помимо пенсий есть еще целая система настроек, которая стимулирует человека работать и делать отчисления.
И очень важно, чтобы пенсионная система работала вместе с налоговой, медицинской и страховой.
И самое главное - чтобы люди доверяли и государству и системе. Пока что уровень доверия ниже нуля.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:08

Re: Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за.

Для работника важна чистая сумма, которую он получает на руки. Детенизация и поднятие минималки приводят к росту цен. Т.е. дефицит ПФ за счет детенизации можно ликвидировать, если пенсии останутся на текущем уровне, а реальная покупательская способность пенсионеров упадет еще больше. При сегодняшней ставке ЕСВ пенсия всегда будет нищенской.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:12

  yevgenmuza написав:
  fishman написав:писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?


Моё предложение - ликвидировать пенсионный фонд и все налоги, которые в него идут, а пенсионное обеспечение возложить естественным образом на детей. Если нет детей, значит мог откладывать себе на счет за счет экономии на памперсах, садиках, школах, и.т.д., и.т.п. Сразу и рождаемость повысится. Зачем содержать чужих родителей всем вместе, если можно содержать каждому своих без лишней прокладки? А пособия по инвалидности и всё остальное, что включает себя 2% от общего потока будет финансироваться напрямую из бюджета.


Я також за часткову добавку до пенсії за рахунок прямих відрахувань дітей, тобто гарантується мінімум, бо мільйон вмираючих від голоду жебраків не потрібно, надбавка частково за власні внески, частково % від внесків дітей, бо чому сотня дітей рядових батьків має утримувати на шикарному рівні конституційного чи якогось іншого суддю чи чиновника не зрозуміло. З другого боку це би дійсно могло стимулювати демографію та мати певний виховний момент і для дітей і для батьків, щоб не чекали пенсії від президента, а адресували свої претензії своїм же дітям. Але діти виростають не тільки за батьківські кошти, але і за кошти бездітних, які платять податки. На МОН витрачається близько 10 % бюджету, або понад 2 тис. в міс на дитину починаючи з дитячого садка. Ще донедавна непогано стимулювали багатодітних. Тому діти мають зобов'язання не тільки перед своїми батьками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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