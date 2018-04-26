Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
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Ой+ написав:Пенсійна реформа має два ключові моменти які дозволять це зробити: збільшення вимог до стажу відсіче частину потенційних претендентів, а зниження коефіцієнту за пропрацьований рік з 1,35 % до 1 % зменшить розмір пенсії. Ще і пенсію будуть призначати виходячи з середньої зарплати за три а не два роки.
fishman написав:писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?
Уезжаете в Европу и работаете там по белому минимум 10 лет. Заработаная пенсия будет намного больше чем в Украине.
Слвет в стиле - "станьте богатым", "купите дорогую машину". Польза аналогична))
На самом деле - это дельный совет. В Украине все зашло слишком далеко, чтобы можно было надеяться на обеспечение старости от ПФУ. Этого может не понять человек, который далек от понимания как функционирует сегодняшняя пенсионная система, но грося-то 100 пудово в курсе, поэтому просто ветер гоняет. Ликвидировать дефицит пфу в нынешних условиях можно двумя путями - 1.Уменьшением расходов ПФУ, то есть ликвидацией выплаты пенсий, но это будет гуманитарная катастрофа. Но пока они это делают поэтапно. 2.Увеличением доходов ПФУ. Для этого надо: 2.1. либо размер отчислений увеличить, но тогда в тень будет уходить еще больше зп и эффект будет противоположным. Этого можно избежать переложив функцию администрирования и выплат на самих работников, но гемор тот еще, хотя зп из тени вылетят аж бегом. 2.2. либо увеличить сумму ЗП, соответственно вырастет сумма выплат в ПФУ при тех-же ставках. 2.3. либо увеличить число работающих, соответственно увеличившееся число плательщиков, увеличит поступления в пфу. Это возможно при росте зп, когда перестанут выезжать из страны те, которые уезжают по экономическим причинам и даже, о чудо, возможно, к нам начнется трудовая миграция из других стран в Украину. Но нужны рабочие места, а это тянет за собой вопрос улучшения бизнес-климата, то есть реформирование той олигархической системы, которая есть в стране. И кто будет рубить под собой сук? Явно не те С..., которые при власти. 2.4. Сумма пп. 2.1-2.4.
Это постепенно и будет происходить + 2.5 - переход на накопительную пенсионную систему
По здоровому, в государстве должен быть гарантированный минимум, одинаковый для всех, а остальное должно быть индивидуально из персональных пенсионных отчислений. В этом плане, система пенсионных выплат США мне видится оптимальной. Но там помимо пенсий есть еще целая система настроек, которая стимулирует человека работать и делать отчисления. И очень важно, чтобы пенсионная система работала вместе с налоговой, медицинской и страховой. И самое главное - чтобы люди доверяли и государству и системе. Пока что уровень доверия ниже нуля.
Для работника важна чистая сумма, которую он получает на руки. Детенизация и поднятие минималки приводят к росту цен. Т.е. дефицит ПФ за счет детенизации можно ликвидировать, если пенсии останутся на текущем уровне, а реальная покупательская способность пенсионеров упадет еще больше. При сегодняшней ставке ЕСВ пенсия всегда будет нищенской.
fishman написав:писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?
Моё предложение - ликвидировать пенсионный фонд и все налоги, которые в него идут, а пенсионное обеспечение возложить естественным образом на детей. Если нет детей, значит мог откладывать себе на счет за счет экономии на памперсах, садиках, школах, и.т.д., и.т.п. Сразу и рождаемость повысится. Зачем содержать чужих родителей всем вместе, если можно содержать каждому своих без лишней прокладки? А пособия по инвалидности и всё остальное, что включает себя 2% от общего потока будет финансироваться напрямую из бюджета.
Я також за часткову добавку до пенсії за рахунок прямих відрахувань дітей, тобто гарантується мінімум, бо мільйон вмираючих від голоду жебраків не потрібно, надбавка частково за власні внески, частково % від внесків дітей, бо чому сотня дітей рядових батьків має утримувати на шикарному рівні конституційного чи якогось іншого суддю чи чиновника не зрозуміло. З другого боку це би дійсно могло стимулювати демографію та мати певний виховний момент і для дітей і для батьків, щоб не чекали пенсії від президента, а адресували свої претензії своїм же дітям. Але діти виростають не тільки за батьківські кошти, але і за кошти бездітних, які платять податки. На МОН витрачається близько 10 % бюджету, або понад 2 тис. в міс на дитину починаючи з дитячого садка. Ще донедавна непогано стимулювали багатодітних. Тому діти мають зобов'язання не тільки перед своїми батьками.