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Українському бізнесу
запропонують нові каси

Українському бізнесу запропонують нові каси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:30

Українському бізнесу запропонують нові каси

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний проект постанови уряду розробили в Мінфіні

Дивися повний текст Українському бізнесу запропонують нові каси.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:30

Створення видимості роботи за величезні зарплати . Це питання інформатиків а не фінансистів. Краще б розробили пільги та стимули для вразливи сфер бізнесу. Так і до кольору офісів дойдут...
rhmolod
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