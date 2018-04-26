Відповідний проект постанови уряду розробили в Мінфіні
Дивися повний текст Українському бізнесу запропонують нові каси.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:30
Українському бізнесу запропонують нові каси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українському бізнесу запропонують нові каси.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:30
Створення видимості роботи за величезні зарплати . Це питання інформатиків а не фінансистів. Краще б розробили пільги та стимули для вразливи сфер бізнесу. Так і до кольору офісів дойдут...
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