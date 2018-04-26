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Українському бізнесу
запропонують нові каси

Українському бізнесу запропонують нові каси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:30

Українському бізнесу запропонують нові каси

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний проект постанови уряду розробили в Мінфіні

Дивися повний текст Українському бізнесу запропонують нові каси.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:30

Створення видимості роботи за величезні зарплати . Це питання інформатиків а не фінансистів. Краще б розробили пільги та стимули для вразливи сфер бізнесу. Так і до кольору офісів дойдут...
rhmolod
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:21

Маленьке уточнення. Ціна на касові апарати стартує від 4900,00грн, а не 12-15 тис як пишуть у статті. Мабуть комусь дуже хочеться припихнути даний закон, що аж брешуть. А провести інтернет в иагазин в селі? Ніхто не каже скільке це коштуватиме. Так от: ціна від 2600,00грн, і це при тому що в селі вже є кабель...
vladik0223080
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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