Про це йдеться в розміщеному в Facebook повідомленні Уряду України.
Дивися повний текст Минулого року майже 2 млн субсидіантів отримали компенсації за економію газу та електроенергії.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:11
Минулого року майже 2 млн субсидіантів отримали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого року майже 2 млн субсидіантів отримали компенсації за економію газу та електроенергії.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:12
2 млн. субсидиантов обрубили сук, на котором сидят.
Вангую, что теперь просто уменьшат в очередной раз нормы потребления.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:24
Почти полтора миллиарда грн. Сколько можно было бы построить школ и дорог на эти деньги :( И насколько больше они помогли бы всей Украине в течение многих лет, а не только небольшой группе людей однократно. Тупо проедание средств налогоплательщиков.
Востаннє редагувалось Kart в П'ят 04 тра, 2018 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:32
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