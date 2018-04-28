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Минулого року майже 2 млн
субсидіантів отримали...

Минулого року майже 2 млн субсидіантів отримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:11

Минулого року майже 2 млн субсидіантів отримали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в розміщеному в Facebook повідомленні Уряду України.

Дивися повний текст Минулого року майже 2 млн субсидіантів отримали компенсації за економію газу та електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:12

2 млн. субсидиантов обрубили сук, на котором сидят.
Вангую, что теперь просто уменьшат в очередной раз нормы потребления.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:24

Почти полтора миллиарда грн. Сколько можно было бы построить школ и дорог на эти деньги :( И насколько больше они помогли бы всей Украине в течение многих лет, а не только небольшой группе людей однократно. Тупо проедание средств налогоплательщиков.
Востаннє редагувалось Kart в П'ят 04 тра, 2018 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:32

  Gippo написав:2 млн. субсидиантов обрубили сук, на котором сидят. Вангую, что теперь просто уменьшат в очередной раз нормы потребления.

И правильно сделают
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