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Автори "плану Маршалла"
заявляють про значний прогрес у...

Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26

Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в статті авторів ініціативи "План Маршалла для України"

Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26

Поменяйте картинку в статье. Где Крым и Донбасс на карте?
ua_vitaly
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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