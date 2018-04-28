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Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в статті авторів ініціативи "План Маршалла для України"
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26
Поменяйте картинку в статье. Где Крым и Донбасс на карте?
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