Про це йдеться в статті авторів ініціативи "План Маршалла для України"
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26
Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30
вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя
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