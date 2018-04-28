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Автори "плану Маршалла"
заявляють про значний прогрес у...

Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26

Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в статті авторів ініціативи "План Маршалла для України"

Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26

Поменяйте картинку в статье. Где Крым и Донбасс на карте?
ua_vitaly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30

вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:35

  sequence написав:вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя

Продолжайте стонать!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:18

  sequence написав:вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза


Затейливые фантазии у вас сегодня.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:28

  sequence написав:вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя

А ты думаешь для кого этот план и почему литва так старается? Они и надеются освоить его чуть более чем полностью предоставляя ценные консультации по успешным реформам.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 01:16

Да мы и на "План Ефрейтора на четверть ставки" согласны.
cisukr
 
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