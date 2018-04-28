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Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в статті авторів ініціативи "План Маршалла для України"
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні
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R2
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26
Поменяйте картинку в статье. Где Крым и Донбасс на карте?
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ua_vitaly
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30
вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя
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sequence
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:35
sequence написав:
вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя
Продолжайте стонать!
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sergnemo68
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:18
sequence написав:
вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза
Затейливые фантазии у вас сегодня.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:28
sequence написав:
вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя
А ты думаешь для кого этот план и почему литва так старается? Они и надеются освоить его чуть более чем полностью предоставляя ценные консультации по успешным реформам.
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vitali_kalinin
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Додано: Суб 05 тра, 2018 01:16
Да мы и на "План Ефрейтора на четверть ставки" согласны.
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cisukr
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