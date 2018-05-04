Про це йдеться в статті авторів ініціативи "План Маршалла для України"
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26
Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30
вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:35
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:18
Затейливые фантазии у вас сегодня.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:28
А ты думаешь для кого этот план и почему литва так старается? Они и надеются освоить его чуть более чем полностью предоставляя ценные консультации по успешным реформам.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:32
"Автори" "плану Маршалла" самi голi та босi!
Белый шум. Можно не переживать. Этим денег больше не дадут. От слова - совсем. За 4 года проверено. Только одни реформы идут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:43
сколько дали за 4 года подсчитать сможешь?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:46
Ты про многомиллиардные инвестиции? (В твёрдой валюте).
Только не нужно про ателье по пошиву чехлов на Ролс-Роисы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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