Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...

Додано: Суб 05 тра, 2018 08:32

Белый шум. Можно не переживать. Этим денег больше не дадут. От слова - совсем. За 4 года проверено. Только одни реформы идут.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.