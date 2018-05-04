|
|
Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:50
mister-svet написав: trololo написав: mister-svet написав:
Белый шум. Можно не переживать. Этим денег больше не дадут. От слова - совсем. За 4 года проверено. Только одни реформы идут.
сколько дали за 4 года подсчитать сможешь?
Ты про многомиллиардные инвестиции? (В твёрдой валюте).
я про безвозвратную помощь и льготные кредиты. сможешь посчитать или нет?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3012
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1548 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама