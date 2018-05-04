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Автори "плану Маршалла"
заявляють про значний прогрес у...

Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:50

  mister-svet написав:
  trololo написав:
  mister-svet написав:Белый шум. Можно не переживать. Этим денег больше не дадут. От слова - совсем. За 4 года проверено. Только одни реформы идут.


сколько дали за 4 года подсчитать сможешь?


Ты про многомиллиардные инвестиции? (В твёрдой валюте).


я про безвозвратную помощь и льготные кредиты. сможешь посчитать или нет?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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