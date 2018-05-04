Про це йдеться в статті авторів ініціативи "План Маршалла для України"
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:26
Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автори "плану Маршалла" заявляють про значний прогрес у його затвердженні.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30
вот скоро Литва лишится трети бюджета в виде субсидий Евросоюза и будет рассказывать о плане "маршала", "генерала" или "младшего лейтенанта" для себя
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:35
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:18
Затейливые фантазии у вас сегодня.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:28
А ты думаешь для кого этот план и почему литва так старается? Они и надеются освоить его чуть более чем полностью предоставляя ценные консультации по успешным реформам.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:43
сколько дали за 4 года подсчитать сможешь?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:50
я про безвозвратную помощь и льготные кредиты. сможешь посчитать или нет?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:21
Интересны сроки от предложения,до вступления в действие.5 июня 1947 предложен госсекретарем США, а в апреле 1948 вступил в действие.От заявления до начала реализации менее года. В этом отличие бла бла, от реальных планов. Когда начали говорить о "Плане маршала для Украины"? И вот уже произошел очередной важный шаг.
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