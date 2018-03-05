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Укрзалізниця стежитиме за пасажирами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:40
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" має намір придбати 100 комплектів систем відеоспостереження для встановлення в пасажирських вагонах. Відповідний тендер розміщено на порталі ProZorro, заявки для участі в ньому приймаються до 18:00 18 травня, передає ЦТС.
Дивися повний текст Укрзалізниця стежитиме за пасажирами
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R2
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:56
75 тысяч за комплект при оптовой закупке? Вы вообще охренели там?
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alexander_solomyanik
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:37
А где их предполагают ставить?
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Ratatui
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