RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Митники взялися за популярну
схему ввезення авто на...

Митники взялися за популярну схему ввезення авто на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:05

Митники взялися за популярну схему ввезення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Митники почали «копати» під популярну схему ввезення «єврономерів».

Дивися повний текст Митники взялися за популярну схему ввезення авто на єврономерах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81731
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:05

Таможенники взялись за «гаражное хранение». так название полнее отражает смысл статьи. А еще лучше "Таможенники взялись мыть автомобили, подкачивать колеса."
4884707
 
Повідомлень: 28
З нами з: 21.11.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:10

Не понятно. Кто вообще такие таможенники? Они исполнители Законов и подзаконных актов.

Народная типа верховная рада, боясь получить пинка под зад, сказала пустить в страну евробляхи для народа. Так какого черта эти отдельные чудаки в подозрительной форме мешают многострадальному народу украинскому немного порадоваться и сэкономить?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Google Adsense [Bot], kohut, sal, vladimir07 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купити дизельне авто в Німеччині тепер можна значно дешевше
R2 » Сер 25 кві, 2018 23:15
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 23:16
mozgovoy_s_a
Популярну в Україні модель зняли з конвеєра
R2 » Вів 24 кві, 2018 07:03
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 07:03
summacut
Шахраї взялися за київських автомобілістів 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 19 кві, 2018 06:42
35 2976
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 09:03
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.