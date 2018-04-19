Митники почали «копати» під популярну схему ввезення «єврономерів».
Дивися повний текст Митники взялися за популярну схему ввезення авто на єврономерах.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:05
Митники взялися за популярну схему ввезення авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митники взялися за популярну схему ввезення авто на єврономерах.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:05
Таможенники взялись за «гаражное хранение». так название полнее отражает смысл статьи. А еще лучше "Таможенники взялись мыть автомобили, подкачивать колеса."
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:10
Не понятно. Кто вообще такие таможенники? Они исполнители Законов и подзаконных актов.
Народная типа верховная рада, боясь получить пинка под зад, сказала пустить в страну евробляхи для народа. Так какого черта эти отдельные чудаки в подозрительной форме мешают многострадальному народу украинскому немного порадоваться и сэкономить?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:02
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