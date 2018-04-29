Про це йдеться в коментарі Національного банку України.
Дивися повний текст Фінал Ліги чемпіонів: НБУ підрахував, скільки грошей привезуть туристи.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:09
Фінал Ліги чемпіонів: НБУ підрахував, скільки грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінал Ліги чемпіонів: НБУ підрахував, скільки грошей привезуть туристи.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:09
сколько останется?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:49
90 процентов туристов приедут максимум на 5-6 часов.
Это вам не чемпионат мира (ну или Европы), который может растянуться на три недели.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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