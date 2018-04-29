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Фінал Ліги чемпіонів: НБУ
підрахував, скільки грошей...

Фінал Ліги чемпіонів: НБУ підрахував, скільки грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:09

Фінал Ліги чемпіонів: НБУ підрахував, скільки грошей...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в коментарі Національного банку України.

Дивися повний текст Фінал Ліги чемпіонів: НБУ підрахував, скільки грошей привезуть туристи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:09

сколько останется?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:22

15-20 млн долларов - тоже неплохо. Туристы помогут заробитчанам :).
pibodi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:49

  pibodi написав:15-20 млн долларов - тоже неплохо. Туристы помогут заробитчанам :).

90 процентов туристов приедут максимум на 5-6 часов.
Это вам не чемпионат мира (ну или Европы), который может растянуться на три недели.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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