Передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на відновлення Донбасу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40
Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на відновлення Донбасу.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40
не понимаю . зачем берут кредиты на развитие донбаса, если там до сих пор идёт война ( АТО )
Разнитие школ . садик. на подконтрольной территории ?... большинство переселенцев предпочло крупные города вроде Киева, Харькова, Днепра, Одессы. И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:07
И что конкретно тебе тут не понятно?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:16
А хоть какие-то доказательства этому есть? Ну хотя бы рашкинский агитпроп? Они вроде до такого не опускались.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
реклама
|