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Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на відновлення Донбасу
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R2
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40
не понимаю . зачем берут кредиты на развитие донбаса, если там до сих пор идёт война ( АТО )
Разнитие школ . садик. на подконтрольной территории ?... большинство переселенцев предпочло крупные города вроде Киева, Харькова, Днепра, Одессы. И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.
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gordiyan
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:07
gordiyan написав:
не понимаю . зачем берут кредиты на развитие донбаса, если там до сих пор идёт война ( АТО )
Разнитие школ . садик. на подконтрольной территории ?... большинство переселенцев предпочло крупные города вроде Киева, Харькова, Днепра, Одессы. И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.
И что конкретно тебе тут не понятно?
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:16
gordiyan написав:
И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.
А хоть какие-то доказательства этому есть? Ну хотя бы рашкинский агитпроп? Они вроде до такого не опускались.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:08
Sommer написав: gordiyan написав:
И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.
А хоть какие-то доказательства этому есть? Ну хотя бы рашкинский агитпроп? Они вроде до такого не опускались.
Ну хотелось бы видеть (хоть приблизительно), куда, на что и с какой целью были потрачены эти самые 500 млн.
Ну хоть краешком глаза глянуть
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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rotator
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:15
rotator написав: Sommer написав: gordiyan написав:
И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.
А хоть какие-то доказательства этому есть? Ну хотя бы рашкинский агитпроп? Они вроде до такого не опускались.
Ну хотелось бы видеть (хоть приблизительно), куда, на что и с какой целью были потрачены эти самые 500 млн.
Ну хоть краешком глаза глянуть
Не вопрос, пишешь вот этим товарищам:
Обсяг міжнародної технічної допомоги Німеччини за 20 років сягнув понад 500 млн євро. Наразі, в активній фазі знаходяться 27 проектів з обсягом фінансування 250 млн євро, виконавцями яких є Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) та Кредитна Установа для Відбудови (KfW).
И они тебе проведут экскурсию с обьяснениями.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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