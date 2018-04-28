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Україна отримала від
Німеччини 106 млн євро на...

Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40

Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на...

Пропонуємо до обговорення:
Передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на відновлення Донбасу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40

не понимаю . зачем берут кредиты на развитие донбаса, если там до сих пор идёт война ( АТО )
Разнитие школ . садик. на подконтрольной территории ?... большинство переселенцев предпочло крупные города вроде Киева, Харькова, Днепра, Одессы. И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.
gordiyan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:07

  gordiyan написав:не понимаю . зачем берут кредиты на развитие донбаса, если там до сих пор идёт война ( АТО )
Разнитие школ . садик. на подконтрольной территории ?... большинство переселенцев предпочло крупные города вроде Киева, Харькова, Днепра, Одессы. И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.

И что конкретно тебе тут не понятно?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:16

  gordiyan написав:И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.


А хоть какие-то доказательства этому есть? Ну хотя бы рашкинский агитпроп? Они вроде до такого не опускались.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:08

  Sommer написав:
  gordiyan написав:И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.


А хоть какие-то доказательства этому есть? Ну хотя бы рашкинский агитпроп? Они вроде до такого не опускались.

Ну хотелось бы видеть (хоть приблизительно), куда, на что и с какой целью были потрачены эти самые 500 млн.
Ну хоть краешком глаза глянуть :D
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:15

  rotator написав:
  Sommer написав:
  gordiyan написав:И вся эта техническая помощь пошла на помощь депутатам.


А хоть какие-то доказательства этому есть? Ну хотя бы рашкинский агитпроп? Они вроде до такого не опускались.

Ну хотелось бы видеть (хоть приблизительно), куда, на что и с какой целью были потрачены эти самые 500 млн.
Ну хоть краешком глаза глянуть :D


Не вопрос, пишешь вот этим товарищам:
Обсяг міжнародної технічної допомоги Німеччини за 20 років сягнув понад 500 млн євро. Наразі, в активній фазі знаходяться 27 проектів з обсягом фінансування 250 млн євро, виконавцями яких є Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) та Кредитна Установа для Відбудови (KfW).

И они тебе проведут экскурсию с обьяснениями.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:05

Sommer
А, то есть сам сказать ничего не можешь, а доказательства требуешь. Ну-ну...
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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