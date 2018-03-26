Торги проходили в системі електронних державних закупівель Prozorro.
Дивися повний текст «Укравтодор» обрав компанію, яка контролюватиме якість ремонту доріг.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:16
«Укравтодор» обрав компанію, яка контролюватиме якість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укравтодор» обрав компанію, яка контролюватиме якість ремонту доріг.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:47
НАБУ, ГПУ, НАЗК, САКП, НП, ГО, НБУ, БПП и прочая хрень у нас как раз контролеров всегда хватает, тока контролируемые и успевают жить от проверки до проверки а потребители не успевают вообще ничего. ни привыкнуть к хорошим дорогам ни поездить по ним
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