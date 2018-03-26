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«Укравтодор» обрав компанію,
яка контролюватиме якість...

«Укравтодор» обрав компанію, яка контролюватиме якість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:16

«Укравтодор» обрав компанію, яка контролюватиме якість...

Пропонуємо до обговорення:
Торги проходили в системі електронних державних закупівель Prozorro.

Дивися повний текст «Укравтодор» обрав компанію, яка контролюватиме якість ремонту доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:16

а хто контролюватиме контролерів?)
sdmitruk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:47

  sdmitruk написав:а хто контролюватиме контролерів?)

НАБУ, ГПУ, НАЗК, САКП, НП, ГО, НБУ, БПП и прочая хрень :) у нас как раз контролеров всегда хватает, тока контролируемые и успевают жить от проверки до проверки а потребители не успевают вообще ничего. ни привыкнуть к хорошим дорогам ни поездить по ним
PUnder
 
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