|
|
|
Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів майже всі київські готелі гарантовано отримають значну виручку, оскільки підвищили ціни в 50-150 разів.
Дивися повний текст Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів завищили в 150 разів - ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81734
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:44
Отакои! Ну ничо я знаю одного гостеприимного кондитера.
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|