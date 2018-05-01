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Ціни в столичних готелях
до фіналу Ліги Чемпіонів...

Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:44

Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів майже всі київські готелі гарантовано отримають значну виручку, оскільки підвищили ціни в 50-150 разів.

Дивися повний текст Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів завищили в 150 разів - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:44

Отакои! Ну ничо я знаю одного гостеприимного кондитера.
vitali_kalinin
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