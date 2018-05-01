Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів майже всі київські готелі гарантовано отримають значну виручку, оскільки підвищили ціни в 50-150 разів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:44
Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів завищили в 150 разів - ЗМІ.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:38
Благодаря которому можно принимать финал Лиги Чемпионов и стричь туристов в 150 раз и ныть про зубожіле зубожіння, а не сидеть в подвалах, прячась от бомбёжек или просто не сидеть "на подвале", наслаждаясь обезьянами с колорадскими лентами.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:43
Они е""нут;е! 150 тыс. за номер в сутки! Наверное, рассчитано на арабских шейхов. А вообще нашим таким вот "предпринимателям" и прочим кол надо в сердце. Один из примеров, когда при природных катаклизмах в Европе таксисты бесплатно возят, а наши 3,14 д.о.р.ы. в 5-7 раз цены завышают.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:55
И не забываем про чемпионат Европы 2012 !
Нувысамизнаете при ком
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:58
rotator
Получили в право на проведение в Кардифе в 2007м при Ющенко.
А то что проводжили при сами знаете ком, то это не заслуга сами знаете кого.
Тогда, кстати, тоже отельеры берега потеряли, правда всего раз в 10.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:12
Скажем так, не менее чем при нынешнем.
А теперь вопрос:
В ЧЕМ РАЗНИЦА, ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Ось Вам "Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів майже всі київські готелі гарантовано отримають значну виручку, оскільки підвищили ціни в 50-150 разів."
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:21
Финал в Киев на зубах, путем многочисленных уговоров и переговоров притащил вице-президент УЕФА Суркис. Порошенко имеет слабый интерес к футбольным делам.
О роли личности в истории, если вы в глобальном смысле высказались, тут не спорю. Возможно ваша оценка правильная, хотя раздаются мнения, что не сохранил, а потерял.
Тут всегда интересно прочитать, что будет высказано населением лет через 5-10 после отставки о роли того или иного государственного деятеля. Того же мегапопулярного поначалу Ющенко уже все вспоминая закидывают какашками, тот же Кучма уже объект ностальгии во многих интервью и опросах, хотя уходил под улюлюканье большинства населения.
Хотя я к обоим неплохо отношусь.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:57
Re: Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
КМДА откреслилась, АМК пофиг. Может они в доле?
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:19
Точно! Пудинападет! И только супершоколадка может остановить его!
"Ай, кароший малчык! Такие дэти нужны рейху!" (с)
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