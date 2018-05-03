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Ціни в столичних готелях
до фіналу Ліги Чемпіонів...

Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:44

Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів майже всі київські готелі гарантовано отримають значну виручку, оскільки підвищили ціни в 50-150 разів.

Дивися повний текст Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів завищили в 150 разів - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:38

  vitali_kalinin написав:Отакои! Ну ничо я знаю одного гостеприимного кондитера.


Благодаря которому можно принимать финал Лиги Чемпионов и стричь туристов в 150 раз и ныть про зубожіле зубожіння, а не сидеть в подвалах, прячась от бомбёжек или просто не сидеть "на подвале", наслаждаясь обезьянами с колорадскими лентами.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:43

Они е""нут;е! 150 тыс. за номер в сутки! Наверное, рассчитано на арабских шейхов. А вообще нашим таким вот "предпринимателям" и прочим кол надо в сердце. Один из примеров, когда при природных катаклизмах в Европе таксисты бесплатно возят, а наши 3,14 д.о.р.ы. в 5-7 раз цены завышают.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:55

  Amid написав:
  vitali_kalinin написав:Отакои! Ну ничо я знаю одного гостеприимного кондитера.


Благодаря которому можно принимать финал Лиги Чемпионов и стричь туристов в 150 раз и ныть про зубожіле зубожіння, а не сидеть в подвалах, прячась от бомбёжек или просто не сидеть "на подвале", наслаждаясь обезьянами с колорадскими лентами.

И не забываем про чемпионат Европы 2012 !
Нувысамизнаете при ком :lol:
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:58

rotator
Получили в право на проведение в Кардифе в 2007м при Ющенко.
А то что проводжили при сами знаете ком, то это не заслуга сами знаете кого.
Тогда, кстати, тоже отельеры берега потеряли, правда всего раз в 10.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:12

  Amid написав:rotator
Получили в право на проведение в Кардифе в 2007м при Ющенко.
А то что проводжили при сами знаете ком, то это не заслуга сами знаете кого.
Тогда, кстати, тоже отельеры берега потеряли, правда всего раз в 10.

Скажем так, не менее чем при нынешнем.
А теперь вопрос:
В ЧЕМ РАЗНИЦА, ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ :D
Ось Вам "Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів майже всі київські готелі гарантовано отримають значну виручку, оскільки підвищили ціни в 50-150 разів."
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:21

  Amid написав:
  vitali_kalinin написав:Отакои! Ну ничо я знаю одного гостеприимного кондитера.


Благодаря которому можно принимать финал Лиги Чемпионов и стричь туристов в 150 раз и ныть про зубожіле зубожіння, а не сидеть в подвалах, прячась от бомбёжек или просто не сидеть "на подвале", наслаждаясь обезьянами с колорадскими лентами.


Финал в Киев на зубах, путем многочисленных уговоров и переговоров притащил вице-президент УЕФА Суркис. Порошенко имеет слабый интерес к футбольным делам.

О роли личности в истории, если вы в глобальном смысле высказались, тут не спорю. Возможно ваша оценка правильная, хотя раздаются мнения, что не сохранил, а потерял.

Тут всегда интересно прочитать, что будет высказано населением лет через 5-10 после отставки о роли того или иного государственного деятеля. Того же мегапопулярного поначалу Ющенко уже все вспоминая закидывают какашками, тот же Кучма уже объект ностальгии во многих интервью и опросах, хотя уходил под улюлюканье большинства населения.
Хотя я к обоим неплохо отношусь.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:57

Re: Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...

КМДА откреслилась, АМК пофиг. Может они в доле?
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:27

  rotator написав:
  Amid написав:rotator
Получили в право на проведение в Кардифе в 2007м при Ющенко.
А то что проводжили при сами знаете ком, то это не заслуга сами знаете кого.
Тогда, кстати, тоже отельеры берега потеряли, правда всего раз в 10.

Скажем так, не менее чем при нынешнем.
А теперь вопрос:
В ЧЕМ РАЗНИЦА, ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ :D
Ось Вам "Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів майже всі київські готелі гарантовано отримають значну виручку, оскільки підвищили ціни в 50-150 разів."


Как -что поменялось? Очень многое!
1. Тот говорил на фене, а этот на Инглиш.
2. Тот был почетным председателем партии регионов, а этот только учредитель партии регионов.
3. Тот в рашку бабло вывел, а этот в Панаму.
4.......
5. .....
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:13

  Amid написав:
  vitali_kalinin написав:Отакои! Ну ничо я знаю одного гостеприимного кондитера.


Благодаря которому можно принимать финал Лиги Чемпионов и стричь туристов в 150 раз и ныть про зубожіле зубожіння, а не сидеть в подвалах, прячась от бомбёжек или просто не сидеть "на подвале", наслаждаясь обезьянами с колорадскими лентами.


Вы совершенно правы. Я бы ещё добавил, что у нас самая лучшая страна, и самый добрый народ. А те кто не согласен -- не люди и их можно давить.
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