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Ціни в столичних готелях
до фіналу Ліги Чемпіонів...

Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:07

Re: Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...

  27661 написав:Вы совершенно правы. Я бы ещё добавил, что у нас самая лучшая страна, и самый добрый народ. А те кто не согласен -- не люди и их можно давить.

Отличное описание ВАШЕЙ страны, лучше и не скажешь, про членоликого, только забыли упомянуть.
Amid
 
Повідомлень: 682
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