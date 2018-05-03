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Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:07
27661 написав:
Вы совершенно правы. Я бы ещё добавил, что у нас самая лучшая страна, и самый добрый народ. А те кто не согласен -- не люди и их можно давить.
Отличное описание ВАШЕЙ страны, лучше и не скажешь, про членоликого, только забыли упомянуть.
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Amid
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