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Ціни в столичних готелях
до фіналу Ліги Чемпіонів...

Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:07

Re: Ціни в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів...

  27661 написав:Вы совершенно правы. Я бы ещё добавил, что у нас самая лучшая страна, и самый добрый народ. А те кто не согласен -- не люди и их можно давить.

Отличное описание ВАШЕЙ страны, лучше и не скажешь, про членоликого, только забыли упомянуть.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:25

Не треба забувати, що ми хочемо жити в умовах ринку, де "нормальна" ціна визначається балансом попиту та пропозиції. Фінал Кубку не стихійне явище, щоб таксисти возили всіх задарма, а готельєри до безкоштовного ліжко-місця ще й бутерброд з чаєм приносили.
vajnagi
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:45

  27661 написав:
  Amid написав:
  vitali_kalinin написав:Отакои! Ну ничо я знаю одного гостеприимного кондитера.


Благодаря которому можно принимать финал Лиги Чемпионов и стричь туристов в 150 раз и ныть про зубожіле зубожіння, а не сидеть в подвалах, прячась от бомбёжек или просто не сидеть "на подвале", наслаждаясь обезьянами с колорадскими лентами.


Вы совершенно правы. Я бы ещё добавил, что у нас самая лучшая страна, и самый добрый народ. А те кто не согласен -- не люди и их можно давить.


Те кто не согласен - "враги народа и агендыкремля" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:47

  vajnagi написав:Не треба забувати, що ми хочемо жити в умовах ринку, де "нормальна" ціна визначається балансом попиту та пропозиції. Фінал Кубку не стихійне явище, щоб таксисти возили всіх задарма, а готельєри до безкоштовного ліжко-місця ще й бутерброд з чаєм приносили.


Рынок - это бизнес, а бизнес надо вести по-умному. Лучше много раз заработать по-немного, чем один раз и много.
rjkz
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  #<12
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