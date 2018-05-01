Ті, хто офіційно отримує середню зарплату і виконує вимоги щодо стажу, матимуть пенсію до 1882 грн.
Дивися повний текст Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13
Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13
Класс! 50% населения будут иметь пенсию 2 тысячи. Там не сказано случайно в "стандартах" международной организации, как человек должен жить на эти деньги? И эти аферисты претендуют на второй срок?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26
Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.
А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!)))
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