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Назвали пенсію, яку матимуть
українці з мінімалкою

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Пропонуємо до обговорення:
Ті, хто офіційно отримує середню зарплату і виконує вимоги щодо стажу, матимуть пенсію до 1882 грн.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13

Класс! 50% населения будут иметь пенсию 2 тысячи. Там не сказано случайно в "стандартах" международной организации, как человек должен жить на эти деньги? И эти аферисты претендуют на второй срок?
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26

Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.
А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:29

2000 грн-это около 76 долларов. Всех поздравляю.
серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:55

серенький
Это СЕЙЧАС 76 долларов, а через год ? А через 3-5 лет ? Грустно всё - это... "Народ имеет то правительство, которое его имеет" (С) чей-то.
LutsMan
 
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