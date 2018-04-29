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Назвали пенсію, яку матимуть
українці з мінімалкою

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Пропонуємо до обговорення:
Ті, хто офіційно отримує середню зарплату і виконує вимоги щодо стажу, матимуть пенсію до 1882 грн.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13

Класс! 50% населения будут иметь пенсию 2 тысячи. Там не сказано случайно в "стандартах" международной организации, как человек должен жить на эти деньги? И эти аферисты претендуют на второй срок?
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26

Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.
А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:29

2000 грн-это около 76 долларов. Всех поздравляю.
серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:55

серенький
Это СЕЙЧАС 76 долларов, а через год ? А через 3-5 лет ? Грустно всё - это... "Народ имеет то правительство, которое его имеет" (С) чей-то.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:51

Что с таким спросом строить будем?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:06

По стандартам Международной организации труда, размер выплаты должен составлять как минимум 40% от привычного заработка. Если учесть минимальную зарплату 3723 грн, то получается 1452 грн пенсии.

Те, кто официально получает среднюю зарплату и выполняет требования по стажу, будут иметь пенсию до 1882 грн. По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата сегодня составляет около 7 тыс. грн.

Украинцы, которые имеют официальную зарплату почти 14 тыс. грн и 35 лет стажа, могут претендовать на пенсию 3764 грн.


Авторам сперва надо элементарную арифметику выучить!

3723 х 40% = ̶1̶4̶5̶2̶1489

7 тыс. х 40% = ̶1̶8̶8̶2̶ ̶2800

14 тыс. х 40% = ̶3̶7̶6̶4̶ ̶5600
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:31

1. 40% від мінімальної на момент виходу на пенсію. Буде мінімальна 10000 так і буде пенсія 4000.
2.Щодо інших відсоток понижується, тому і з 15000 буде не 6000, а менше.
3. Як платимо внески так і маємо. Що можна просити в держави, якщо платимо 800 грн щомісяця?
igorgumeniuk
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