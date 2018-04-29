Ті, хто офіційно отримує середню зарплату і виконує вимоги щодо стажу, матимуть пенсію до 1882 грн.
Дивися повний текст Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13
Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13
Класс! 50% населения будут иметь пенсию 2 тысячи. Там не сказано случайно в "стандартах" международной организации, как человек должен жить на эти деньги? И эти аферисты претендуют на второй срок?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26
Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.
А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!)))
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:55
серенький
Это СЕЙЧАС 76 долларов, а через год ? А через 3-5 лет ? Грустно всё - это... "Народ имеет то правительство, которое его имеет" (С) чей-то.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:06
Авторам сперва надо элементарную арифметику выучить!
3723 х 40% = ̶1̶4̶5̶2̶1489
7 тыс. х 40% = ̶1̶8̶8̶2̶ ̶2800
14 тыс. х 40% = ̶3̶7̶6̶4̶ ̶5600
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:31
1. 40% від мінімальної на момент виходу на пенсію. Буде мінімальна 10000 так і буде пенсія 4000.
2.Щодо інших відсоток понижується, тому і з 15000 буде не 6000, а менше.
3. Як платимо внески так і маємо. Що можна просити в держави, якщо платимо 800 грн щомісяця?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:37
Та не парьтесь!
Не будет никаких пенсий. Это элементарная арифметика.
Вот эти закидоны о РАЗМЕРЕ пенсии отвлекают от главного - о ее НЕРЕАЛЬНОСТИ.
ПФУ (Пенсионный Фонд Украины) наполняется из отчислений с ФОТ (фонд оплаты труда). По простому - с зарплаты. Еще есть теоретические отчисления с валютных операций, операций с недвигой, от продажи ювелирки, авто и тп. Но на самом деле, это все транзитом через ПФУ идет в госказначейство, то есть в Бюджет (для справки - ПФУ к Бюджету не имеет прямого отношения, у него свой бюджет). Еще есть поступления от штрафных санкций (штрафы, пеня и тп), но наши сердобольные суды не только освобождают от штрафных санкций, но и от основной суммы.
Так вот, чем больше работающих - тем больше фот в масштабах страны и тем больше сумма отчислений в пфу. Но при неуменьшающемся числе пенсов (то есть расходы пфу) имеет быть непрерывный отток плательщиков в пфу за бугор, то есть доходы пфу неуклонно снижается, а так как выезжают уже не только и не столько на заработки, а "с концами" - вывозят семьи с детьми, то население "стареет" быстрей и перекосы между доходами и расходами пфу усиливаются в геометрической прогрессии. Пока дефицит пфу перекрывают из бюджета, но "мвф" не дремлет и постоянно "требует" покращень . Перед выборами (благо они у нас перманентные) затягивать пояса на горле пенсов как-то несподручно, но математика - не химия, рано или поздно "тумбочка" закончится, а значит "придется что-то решать".
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