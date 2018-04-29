RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Назвали пенсію, яку матимуть
українці з мінімалкою

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Пропонуємо до обговорення:
Ті, хто офіційно отримує середню зарплату і виконує вимоги щодо стажу, матимуть пенсію до 1882 грн.

Дивися повний текст Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81742
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:13

Класс! 50% населения будут иметь пенсию 2 тысячи. Там не сказано случайно в "стандартах" международной организации, как человек должен жить на эти деньги? И эти аферисты претендуют на второй срок?
ygn
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 19.02.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26

Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.
А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6815
З нами з: 30.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:29

2000 грн-это около 76 долларов. Всех поздравляю.
серенький
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 02.07.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:55

серенький
Это СЕЙЧАС 76 долларов, а через год ? А через 3-5 лет ? Грустно всё - это... "Народ имеет то правительство, которое его имеет" (С) чей-то.
LutsMan
 
Повідомлень: 424
З нами з: 10.06.08
Подякував: 110 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:51

Что с таким спросом строить будем?
Moimir
 
Повідомлень: 490
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:06

По стандартам Международной организации труда, размер выплаты должен составлять как минимум 40% от привычного заработка. Если учесть минимальную зарплату 3723 грн, то получается 1452 грн пенсии.

Те, кто официально получает среднюю зарплату и выполняет требования по стажу, будут иметь пенсию до 1882 грн. По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата сегодня составляет около 7 тыс. грн.

Украинцы, которые имеют официальную зарплату почти 14 тыс. грн и 35 лет стажа, могут претендовать на пенсию 3764 грн.


Авторам сперва надо элементарную арифметику выучить!

3723 х 40% = ̶1̶4̶5̶2̶1489

7 тыс. х 40% = ̶1̶8̶8̶2̶ ̶2800

14 тыс. х 40% = ̶3̶7̶6̶4̶ ̶5600
yanyura
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 09.01.09
Подякував: 819 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:31

1. 40% від мінімальної на момент виходу на пенсію. Буде мінімальна 10000 так і буде пенсія 4000.
2.Щодо інших відсоток понижується, тому і з 15000 буде не 6000, а менше.
3. Як платимо внески так і маємо. Що можна просити в держави, якщо платимо 800 грн щомісяця?
igorgumeniuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:37

  antey1969 написав:Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.
А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!)))


Та не парьтесь!
Не будет никаких пенсий. Это элементарная арифметика.
Вот эти закидоны о РАЗМЕРЕ пенсии отвлекают от главного - о ее НЕРЕАЛЬНОСТИ.
ПФУ (Пенсионный Фонд Украины) наполняется из отчислений с ФОТ (фонд оплаты труда). По простому - с зарплаты. Еще есть теоретические отчисления с валютных операций, операций с недвигой, от продажи ювелирки, авто и тп. Но на самом деле, это все транзитом через ПФУ идет в госказначейство, то есть в Бюджет (для справки - ПФУ к Бюджету не имеет прямого отношения, у него свой бюджет). Еще есть поступления от штрафных санкций (штрафы, пеня и тп), но наши сердобольные суды не только освобождают от штрафных санкций, но и от основной суммы.
Так вот, чем больше работающих - тем больше фот в масштабах страны и тем больше сумма отчислений в пфу. Но при неуменьшающемся числе пенсов (то есть расходы пфу) имеет быть непрерывный отток плательщиков в пфу за бугор, то есть доходы пфу неуклонно снижается, а так как выезжают уже не только и не столько на заработки, а "с концами" - вывозят семьи с детьми, то население "стареет" быстрей и перекосы между доходами и расходами пфу усиливаются в геометрической прогрессии. Пока дефицит пфу перекрывают из бюджета, но "мвф" :mrgreen: не дремлет и постоянно "требует" покращень :mrgreen: . Перед выборами (благо они у нас перманентные) затягивать пояса на горле пенсов как-то несподручно, но математика - не химия, рано или поздно "тумбочка" закончится, а значит "придется что-то решать".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7513
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3110 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:07

получать 14 кусков и потом получить мнимую пенсию с учетом инфляций около 4000... вы там рехнулись?
Таки можно рассчитывать только на себя - на государство хрен. Пи****ы
magneet
 
Повідомлень: 49
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Diman і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Нед 29 кві, 2018 09:33
124 10269
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 22:17
Ratatui
Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 01 тра, 2018 21:01
41 2597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 21:58
27661
Аналітики назвали курс долара і євро на травень
R2 » Сер 02 тра, 2018 20:49
4 207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 09:55
fishman
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.