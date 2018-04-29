Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:37

antey1969 написав: Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.

А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!))) Через двадцать лет на полторы тысячи гривен можно будет купить чикушку и пару батонов.А вообще, получается веселая ситуация. Те, кто получает сейчас 14000 грн, не смогут на пенсии оплачивать даже коммунальные услуги. Субсидии форевер?!)))

Та не парьтесь!Не будет никаких пенсий. Это элементарная арифметика.Вот эти закидоны о РАЗМЕРЕ пенсии отвлекают от главного - о ее НЕРЕАЛЬНОСТИ.ПФУ (Пенсионный Фонд Украины) наполняется из отчислений с ФОТ (фонд оплаты труда). По простому - с зарплаты. Еще есть теоретические отчисления с валютных операций, операций с недвигой, от продажи ювелирки, авто и тп. Но на самом деле, это все транзитом через ПФУ идет в госказначейство, то есть в Бюджет (для справки - ПФУ к Бюджету не имеет прямого отношения, у него свой бюджет). Еще есть поступления от штрафных санкций (штрафы, пеня и тп), но наши сердобольные суды не только освобождают от штрафных санкций, но и от основной суммы.Так вот, чем больше работающих - тем больше фот в масштабах страны и тем больше сумма отчислений в пфу. Но при неуменьшающемся числе пенсов (то есть расходы пфу) имеет быть непрерывный отток плательщиков в пфу за бугор, то есть доходы пфу неуклонно снижается, а так как выезжают уже не только и не столько на заработки, а "с концами" - вывозят семьи с детьми, то население "стареет" быстрей и перекосы между доходами и расходами пфу усиливаются в геометрической прогрессии. Пока дефицит пфу перекрывают из бюджета, но "мвф"не дремлет и постоянно "требует" покращень. Перед выборами (благо они у нас перманентные) затягивать пояса на горле пенсов как-то несподручно, но математика - не химия, рано или поздно "тумбочка" закончится, а значит "придется что-то решать".