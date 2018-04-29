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Назвали пенсію, яку матимуть
українці з мінімалкою

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:25

  magneet написав:получать 14 кусков и потом получить мнимую пенсию с учетом инфляций около 4000... вы там рехнулись? Таки можно рассчитывать только на себя - на государство хрен. Пи****ы

Рассчитывать только на себя и быть заинтересованным платить налоги чтобы расчитыварать только на себя? ))
Moimir
 
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