|
|
Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:25
magneet написав:
получать 14 кусков и потом получить мнимую пенсию с учетом инфляций около 4000... вы там рехнулись? Таки можно рассчитывать только на себя - на государство хрен. Пи****ы
Рассчитывать только на себя и быть заинтересованным платить налоги чтобы расчитыварать только на себя? ))
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|124
|10269
|
|
|41
|2597
|
П'ят 04 тра, 2018 21:58
27661
|
|4
|207
|
реклама