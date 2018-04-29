Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Рассчитывать только на себя и быть заинтересованным платить налоги чтобы расчитыварать только на себя? ))
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:25
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:02
2000тыс это ещо норм, я получаю 1452, 2роя група вырезана щитовидка жизни нет уже как 11 лет, таблеки почти неподходят, заказую только ииз за границы, капелницу надо делать на 400 баксов каждый год для подержки, я нероботоспособный, сил постоянно нет, большее время лежу, как мне в таком случае жить, мне говорят у тебя стаж маленьки, ну а как его набрать с моим здоровьям, у меня всего 3 года
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:28
цитирую текст:
"По стандартам Международной организации труда, размер выплаты должен составлять как минимум 40% от привычного заработка."
так что правильно чел сказал про то что авторы не умеют даже на калькуляторе считать.
ЗЫ
А вообще забудьте про эти цифры. у нас не персонифицированная пенсия а солидарная. так что каждый пенсионер СЕЙЧАС может претендовать на ДОЛЮ в котле в зависимости от того сколько он наполнял котел РАНЬШЕ. ведь то что чел платил ранее уже давно проедено его родителями/прародителями.
А если в котел никто не кидает ниче (выезжают из страны, работают не официально или на минималке) то и как бы не была огромна ДОЛЯ пенса в котле то в НАТУРАЛЬНОМ выражении это будет шиш без масла.
Да и с повальной тенденцией одно дите на семью (а если еще и свелившее за бугор то вообще чудесно) забудьте о пенсиях как таковых. Или считаете пенс фонд наполняется по щучьему велению?
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:20
Re: назвали пенсію
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