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Назвали пенсію, яку матимуть
українці з мінімалкою

Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:25

  magneet написав:получать 14 кусков и потом получить мнимую пенсию с учетом инфляций около 4000... вы там рехнулись? Таки можно рассчитывать только на себя - на государство хрен. Пи****ы

Рассчитывать только на себя и быть заинтересованным платить налоги чтобы расчитыварать только на себя? ))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:02

  ygn написав:Класс! 50% населения будут иметь пенсию 2 тысячи. Там не сказано случайно в "стандартах" международной организации, как человек должен жить на эти деньги? И эти аферисты претендуют на второй срок?

2000тыс это ещо норм, я получаю 1452, 2роя група вырезана щитовидка жизни нет уже как 11 лет, таблеки почти неподходят, заказую только ииз за границы, капелницу надо делать на 400 баксов каждый год для подержки, я нероботоспособный, сил постоянно нет, большее время лежу, как мне в таком случае жить, мне говорят у тебя стаж маленьки, ну а как его набрать с моим здоровьям, у меня всего 3 года
sanuk1985
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:28

  igorgumeniuk написав:1. 40% від мінімальної на момент виходу на пенсію. Буде мінімальна 10000 так і буде пенсія 4000.
2.Щодо інших відсоток понижується, тому і з 15000 буде не 6000, а менше.
3. Як платимо внески так і маємо. Що можна просити в держави, якщо платимо 800 грн щомісяця?

цитирую текст:
"По стандартам Международной организации труда, размер выплаты должен составлять как минимум 40% от привычного заработка."
так что правильно чел сказал про то что авторы не умеют даже на калькуляторе считать.

ЗЫ
А вообще забудьте про эти цифры. у нас не персонифицированная пенсия а солидарная. так что каждый пенсионер СЕЙЧАС может претендовать на ДОЛЮ в котле в зависимости от того сколько он наполнял котел РАНЬШЕ. ведь то что чел платил ранее уже давно проедено его родителями/прародителями.
А если в котел никто не кидает ниче (выезжают из страны, работают не официально или на минималке) то и как бы не была огромна ДОЛЯ пенса в котле то в НАТУРАЛЬНОМ выражении это будет шиш без масла.
Да и с повальной тенденцией одно дите на семью (а если еще и свелившее за бугор то вообще чудесно) забудьте о пенсиях как таковых. Или считаете пенс фонд наполняется по щучьему велению?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:20

Re: назвали пенсію

  ygn написав:Там не сказано случайно в "стандартах" международной организации, как человек должен жить на эти деньги?

По-привычке.
"По стандартам Международной организации труда, размер выплаты должен составлять как минимум 40% от привычного заработка."
sal
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:20

Re: Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Тобто якщо працювати на праці 9год/день 5днів на тиждень 35 років то отримаєш + 2233грн/міс. Гм. Нецікаво.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:30

  chipmunk написав:Тобто якщо працювати на праці 9год/день 5днів на тиждень 35 років то отримаєш + 2233грн/міс. Гм. Нецікаво.

Звідки така цифра?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:34

Re: Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Якщо врахувати мінімальну зарплату 3723 грн - то пенсія 40% = 1489грн, якщо працювати - 3723? Чи ще менше? Мінімалку я так розумію отримають і фопи, бо відраховують саме мінімум соцвнесок
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:09

Re: Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Ну - тенденція зрозуміла - зробити мінімальні виплати з пенсійного фонду для всіх . Офіційна зарплата по статистиці росте небувалими темпами - тому і пенсії будуть мінімальні - не встигатимуть просто ... Хочуть молодь заганяти в приватні накопичувальні фонди - але хто ж їм буде вірити ? Одним словом як колись говорили - оце і є обличчя капіталізму ... Відсутність альтернативи приводить до все більшого розшарування людей по доходам ...
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