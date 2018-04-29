Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою

Додано: Суб 05 тра, 2018 13:28

igorgumeniuk написав: 1. 40% від мінімальної на момент виходу на пенсію. Буде мінімальна 10000 так і буде пенсія 4000.

2.Щодо інших відсоток понижується, тому і з 15000 буде не 6000, а менше.

3. Як платимо внески так і маємо. Що можна просити в держави, якщо платимо 800 грн щомісяця? 1. 40% від мінімальної на момент виходу на пенсію. Буде мінімальна 10000 так і буде пенсія 4000.2.Щодо інших відсоток понижується, тому і з 15000 буде не 6000, а менше.3. Як платимо внески так і маємо. Що можна просити в держави, якщо платимо 800 грн щомісяця?

цитирую текст:"По стандартам Международной организации труда, размер выплаты должен составлять как минимум 40% от привычного заработка."так что правильно чел сказал про то что авторы не умеют даже на калькуляторе считать.ЗЫА вообще забудьте про эти цифры. у нас не персонифицированная пенсия а солидарная. так что каждый пенсионер СЕЙЧАС может претендовать на ДОЛЮ в котле в зависимости от того сколько он наполнял котел РАНЬШЕ. ведь то что чел платил ранее уже давно проедено его родителями/прародителями.А если в котел никто не кидает ниче (выезжают из страны, работают не официально или на минималке) то и как бы не была огромна ДОЛЯ пенса в котле то в НАТУРАЛЬНОМ выражении это будет шиш без масла.Да и с повальной тенденцией одно дите на семью (а если еще и свелившее за бугор то вообще чудесно) забудьте о пенсиях как таковых. Или считаете пенс фонд наполняется по щучьему велению?