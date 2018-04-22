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Газпром скоротив транзит газу територією України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз".
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:34
Хватит зависеть от российского газа.
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