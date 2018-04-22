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Газпром скоротив транзит
газу територією України

Газпром скоротив транзит газу територією України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:34

Газпром скоротив транзит газу територією України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Газпром скоротив транзит газу територією України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:34

Хватит зависеть от российского газа.
серенький
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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