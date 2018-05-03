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Газпром скоротив транзит
газу територією України

Газпром скоротив транзит газу територією України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:34

Газпром скоротив транзит газу територією України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Газпром скоротив транзит газу територією України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:34

Хватит зависеть от российского газа.
серенький
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:43

Пора постепенно привыкать жить на свои.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:25

Ну что? потихоньку Украина становится энергонезависимой от России.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:31

  link654 написав:Ну что? потихоньку Украина становится энергонезависимой от России.

Это же хорошо.
За это нужно поблагодарить.
А то местные "патриоты"-"реформаторы" только на словах обещают, а сами увеличивают торговлю
Всё IMHO
Вкладчик1234
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