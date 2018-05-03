Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз".
Дивися повний текст Газпром скоротив транзит газу територією України.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:34
Газпром скоротив транзит газу територією України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром скоротив транзит газу територією України.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:43
Пора постепенно привыкать жить на свои.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:31
Это же хорошо.
За это нужно поблагодарить.
А то местные "патриоты"-"реформаторы" только на словах обещают, а сами увеличивают торговлю
Всё IMHO
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