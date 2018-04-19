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Кому відмовлять у монетизації
субсидії в новому...

Кому відмовлять у монетизації субсидії в новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:41

Кому відмовлять у монетизації субсидії в новому...

Пропонуємо до обговорення:
У зоні ризику власники нових машин, великих об'єктів нерухомості і безробітні

Дивися повний текст Кому відмовлять у монетизації субсидії в новому опалювальному сезоні - всі нюанси.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:42

Это нужно было сделать еще три года назад. Десятки миллиардов в карманы хитрожопых вместо ремонта дорог, введения электронных услуг и т.д.
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