У зоні ризику власники нових машин, великих об'єктів нерухомості і безробітні
Дивися повний текст Кому відмовлять у монетизації субсидії в новому опалювальному сезоні - всі нюанси.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:41
Кому відмовлять у монетизації субсидії в новому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому відмовлять у монетизації субсидії в новому опалювальному сезоні - всі нюанси.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:42
Это нужно было сделать еще три года назад. Десятки миллиардов в карманы хитрожопых вместо ремонта дорог, введения электронных услуг и т.д.
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