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У Туркменістані заборонили всі кольори машин, крім одного
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 01:11
Пропонуємо до обговорення:
З січня 2015 року було заборонено імпорт у Туркменістан автомобілів чорного кольору, а тепер до літа планують заборонити автомобілі всіх кольорів, крім білого.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 01:11
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